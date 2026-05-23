Travolge due anziane sulle strisce ne uccide una e scappa | il pirata di via Carnia interrogato dal gip

Un uomo di 39 anni è stato interrogato dal giudice dopo aver travolto due anziane sulle strisce pedonali in via Carnia, a Milano, il 20 maggio. L’incidente ha provocato la morte di una delle due sorelle e il ferimento grave dell’altra. L’uomo ha fornito tutte le spiegazioni richieste dal giudice durante l’interrogatorio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Ha risposto a tutte le domande del gip l'uomo di 39 anni che la sera del 20 maggio ha travolto due sorelle anziane in via Carnia a Milano, uccidendo la più anziana e ferendo gravemente la minore. L'uomo è poi fuggito senza prestare soccorso, salvo poi presentarsi dalla polizia locale: è risultato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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