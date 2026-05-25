Alf Leila wa Leila - Le Mille e una Notte

Notizia in breve

Il 26 maggio 2026, la Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino ospiterà un evento che combina una sfilata di moda e un concerto di musica contemporanea. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e durerà diverse ore. La manifestazione è aperta al pubblico e prevede l’esposizione di creazioni di stilisti locali e un concerto con artisti di musica moderna. È previsto l’ingresso gratuito.