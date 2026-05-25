Alf Leila wa Leila - Le Mille e una Notte
Il 26 maggio 2026, la Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino ospiterà un evento che combina una sfilata di moda e un concerto di musica contemporanea. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e durerà diverse ore. La manifestazione è aperta al pubblico e prevede l’esposizione di creazioni di stilisti locali e un concerto con artisti di musica moderna. È previsto l’ingresso gratuito.
Martedì 26 maggio 2026 la Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino ospita un evento speciale che unisce una sfilata di moda e un concerto di musica contemporanea. L’appuntamento è nato dall’incontro tra, performance conclusiva. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Alf Leila Wa Leila - Le mille e una notte - Choreography by Simona Evoli
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