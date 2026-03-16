Affari Tuoi Leila si fida dell’intuito e vince | ironia sulla Ruota della Fortuna

In una puntata di Affari Tuoi, Leila, concorrente proveniente dal Friuli-Venezia Giulia, ha deciso di affidarsi al suo intuito e ha vinto un pacco rosso. Durante la trasmissione, ha rifiutato alcune offerte e ha ricevuto la complicità del fratello Nadir. La fase finale ha visto la concorrente scegliere tra vari numeri simbolici, culminando con il successo sulla Ruota della Fortuna.

Grandi emozioni nella puntata del 16 marzo di Affari Tuoi, con protagonista la rappresentante del Friuli-Venezia Giulia. Leila, accompagnata dal fratello Nadir, è riuscita a conquistare un pacco rosso proprio sul finale, tornando a casa con un montepremi decisamente soddisfacente. Leila è nata a Mogadiscio e lavora come visurista. Ha 39 anni ed è mamma di Lavinia, una bambina di 7 anni. Accanto a lei, per tutta l’avventura, c’era il fratello Nadir, di 35 anni. A differenza della sorella, Nadir è friulano: è nato a San Daniele del Friuli. Il loro padre è italiano, mentre la madre era metà somala e metà yemenita, come ha raccontato la stessa concorrente durante la puntata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Leila si fida dell’intuito e vince: ironia sulla Ruota della Fortuna Articoli correlati Ascolti Tv, Affari Tuoi sorpassa La Ruota della Fortuna: Rai1 vince l’Access Prime TimeNews Tv, serata ricca di spunti quella di ieri, martedì 3 febbraio 2026, sul fronte degli ascolti televisivi. Ascolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’accessAscolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access Ascolti TV di mercoledì... Contenuti utili per approfondire Affari Tuoi Affari tuoi, De Martino imita Gerry Scotti e gli ruba lo slogan: Compra una vocale. Poi la vittoria di LeilaNella nuova puntata del 16 marzo gioca Leila, appassionata di tarocchi, che vince 53mila euro. De Martino punge Gerry Scotti e gli ruba lo slogan ... libero.it Affari Tuoi: Leila non si fida del dottore rifiuta l’offerta e vince 50.000€La concorrente ha trovato subito Gennarino vincendo 3 mila euro Stasera è arrivato il ... msn.com