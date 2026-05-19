? Domande chiave Chi è la militante argentina che ha vissuto l'orrore della prigionia?. Come ha reagito la protagonista alle accuse di collaborazione con i militari?. Perché la Fondazione Bellonci ha voluto premiare anche la traduttrice Maria Nicola?. Quale grande regista cinematografico porterà questa storia di tortura sul grande schermo?.? In Breve Giuria di 30 autori ha assegnato 16 preferenze per l'opera vincitrice.. Premio speciale alla traduttrice Maria Nicola durante la cerimonia al Circolo dei Lettori.. Pedro Almodóvar acquisisce i diritti cinematografici per trasporre la storia di Silvia Labayru.. Romanzo già tradotto in 11 Paesi dopo la competizione con altri 4 finalisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strega Europeo 2026: Leila Guerriero trionfa a Torino con La chiamata

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