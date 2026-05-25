Alessandro Cavalli muore in un incidente in moto L' allarme dato dal padre che faceva la stessa strada
Un ragazzo di 28 anni è morto domenica mattina in un incidente in moto lungo la variante di Urbino. L’allarme è stato dato dal padre, che percorreva la stessa strada e ha segnalato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La vittima è originaria di Rimini.
Tragedia nella mattinata di domenica lungo la variante di Urbino, dove ha perso la vita Alessandro Cavalli, 28enne originario di Rimini. Il giovane viaggiava in sella alla sua Suzuki 650 quando, all’altezza del chilometro 2.8, avrebbe improvvisamente perso il controllo della moto per cause ancora. 🔗 Leggi su Today.it
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