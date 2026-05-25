Alessandro Cavalli muore in un incidente in moto L' allarme dato dal padre che faceva la stessa strada

Notizia in breve

Un ragazzo di 28 anni è morto domenica mattina in un incidente in moto lungo la variante di Urbino. L’allarme è stato dato dal padre, che percorreva la stessa strada e ha segnalato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La vittima è originaria di Rimini.