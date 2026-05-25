alessandra mussolini rivela chi meritava di vincere il reality show gfvip

Alessandra Mussolini ha affermato che, secondo lei, il vincitore del reality show avrebbe dovuto essere un altro partecipante rispetto a quello che ha effettivamente vinto. La sua dichiarazione è arrivata in un’intervista successiva alla conclusione del programma, dove ha espresso il suo punto di vista senza fare nomi specifici. Mussolini ha sottolineato di aver avuto un’opinione diversa da quella del pubblico.

. Alessandra Mussolini ha lasciato il segno nella casa più spiata d’Italia e soprattutto negli italiani. La sua recente partecipazione al reality show ha sorpreso tutti ed è riuscita a portarsi a casa la vittoria. Leggi anche Che Tempo Che Fa, Cecchettin: «L’amore non toglie libertà, la aggiunge» Alessandra Mussolini intervista da Leggo parlando di Antonella Elia ha rivelato: “Se ci stringeremo la mano prima o poi? Ma certo che sì, in realtà ci siamo già baciate. Anzi, le ho detto chiaramente che dovevamo vincere tutte e due”. Poi ha aggiunto: ”’È stato quando ho litigato con lei mentre stavo mangiando quel piatto di spaghetti in brodo e glielo volevo rovesciare in testa, perché mi sono ricordata dei litigi con nonna Romilda”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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ALESSANDRA MUSSOLINI CONTRO ANTONELLA ELIA.

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