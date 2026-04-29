Nella giornata del 28 aprile, il Grande Fratello Vip ha registrato quasi 2 milioni di spettatori che hanno seguito la diretta, mantenendo così un ruolo centrale nel palinsesto televisivo italiano. Durante questa puntata si è diffusa la notizia che Alessandra Mussolini potrebbe lasciare il programma, dichiarando di non divertirsi più. La questione ha attirato l’attenzione di molti, alimentando discussioni tra i fan e i media.

Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. Ieri 28 aprile sono stati quasi 2 milioni di telespettatori che hanno assistito alla diretta del reality show targato Mediaset. Una puntata che ha visto Alessandra Mussolini tra le assolute protagoniste. In queste ore, però, l'ex deputata europarlamentare ha avuto un vero e proprio crollo in seguito ad una lite avvenuta con Antonella Elia subito dopo la diretta. La prima finalista del Grande fratello Vip ha usato toni accesi nei confronti di Alessandra Mussolini, tanto da dichiarare: "Basta dirmi che sono contro le donne. Comare, hai rotto! Stai zitta! Non rompere, mangia e stai zitta.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini abbandona il reality show? “Non mi diverto più”

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