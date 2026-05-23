Alessandra Mussolini rivela la reazione dura di zia Sophia Loren sul GFVip | Ma che ti metti a fare?

Politica, attrice, ma ora soprattutto personaggio tv. Lei è Alessandra Mussolini. Classe 1962, di recente ha vinto l'ottava edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Ora, intervistata da SuperGuidaTv, Mussolini ha parlato dell'esperienza nella Casa più. 🔗 Leggi su Today.it

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Alessandra Mussolini: «Io al Gf Vip I miei figli non mi parlano più»

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