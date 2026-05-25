Alessandra Canale dopo anni di nuovo vittima del fiatone in onda riesce a malapena a parlare

Durante una diretta del Tg Regione, l’annunciatrice ha avuto un nuovo episodio di fiatone mentre tentava di parlare. Nel collegamento con Rai Mobilità, ha descritto il traffico mostrata fatica nel respirare e ha ricordato un episodio passato quando, in studio, si era catapultata in corsa in condizioni simili. La donna ha mostrato difficoltà a mantenere il tono di voce durante il collegamento.

Durante la diretta del Tg Regione, per il collegamento con Rai Mobilità, l'annunciatrice descrive la situazione del traffico in evidente stato di affanno e torna alla memoria quell'annuncio storico in cui si catapultò in studio di corsa, nelle stesse condizioni. Un momento iconico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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