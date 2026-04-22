Colpita da ictus non riesce più a parlare | la corsa in ospedale salva una donna di 73 anni

Una donna di 73 anni è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo aver manifestato improvvisi problemi di linguaggio e immobilità al lato destro del corpo. La donna è stata soccorsa dal 118 e portata nel reparto di emergenza, dove i medici hanno constatato che si trattava di un ictus. L’intervento tempestivo ha permesso di portare la paziente in un reparto specializzato per le cure necessarie.

Improvvisa impossibilità di parlare e immobilità del lato destro del corpo. Così è arrivata, con il 118, una donna di 73 anni al dipartimento di emergenza e accettazione dell’ospedale di Rivoli. I suoi sintomi erano subito riconducibili a un sospetto ictus, ma la tempestività, l’organizzazione e.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Donna colpita da un infarto provocato da una dissezione coronarica spontanea: il coordinamento tra gli ospedali di Pinerolo, Rivoli e Orbassano riesce a salvarlaUna donna sulla cinquantina residente nel Pinerolese è stata trattata con successo dopo un infarto miocardico acuto anteriore causato da una rara... Un catetere nell’arteria per sbaglio, paziente colpita da ictus grave. Ospedale risarcisce 430mila euroAncona, 27 febbraio 2026 – Un catetere infilato nell’arteria invece che nella vena, il trasferimento nel capoluogo, poi l’ictus. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Attacco Ischemico Transitorio (TIA): Cause e Sintomi; Ictus, con il nuovo Stroke Action Plan l’Italia punta su AI ed equità per cure più sostenibili; Dr. Pimple Popper, la dottoressa schiacciabrufoli ha avuto un ictus mentre girava la sua serie tv; La dottoressa Pimple Popper colpita da ictus durante le riprese. Colpita da ictus, non riesce più a parlare: la corsa in ospedale salva una donna di 73 anniImprovvisa impossibilità di parlare e immobilità del lato destro del corpo. Così è arrivata, con il 118, una donna di 73 anni al dipartimento di emergenza e accettazione dell’ospedale di Rivoli. I ... torinotoday.it Ictus, con il nuovo Stroke Action Plan l’Italia punta su AI ed equità per cure più sostenibiliL’ictus cerebrale rimane una delle emergenze sanitarie più rilevanti a livello europeo. Nel 2025, nei 47 Paesi del vecchio continente sono stati registrati circa 1,46 milioni di casi con un impatto ec ... msn.com COLPITA DA ICTUS, SALVATA AL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI RIVOLI Tempestività, organizzazione e integrazione tra servizi sanitari hanno permesso di salvare una 73enne giunta con il 118 al Dea dell’ospedale di Rivoli, con sintomi subito - facebook.com facebook Paura a Porta al Prato: ambulanza colpita da un’auto si ribalta / VIDEO - FOTO x.com