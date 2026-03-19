Nell' episodio in onda su Canale 5 ?ahika continua a muovere le sue pedine | Yi?it è la sua ultima vittima 

Nell'episodio trasmesso su Canale 5, Ahika continua a muovere le sue pedine e Yiït è l’ultima vittima. La puntata di

S trategie e giochi di potere: la nuova puntata di Forbidden Fruit in onda oggi, giovedì 19 marzo alle 21:20 su Canale 5, mette in scena una guerra di nervi che coinvolge tutti i protagonisti. Ender (?evval Sam ) tenta di ricucire tutto quello che sembra ormai compromesso. Al contrario?ahika (Nesrin Cavadzade), regina suprema della manipolazione, continua a muoversi nell’ombra e a tessere la sua trama di bugie e ricatti, non troppo velati. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › Y?ld?z mette Halit con le spalle al muro e chiede il divorzio: le anticipazioni della puntata di stasera di “Forbidden Fruit” Forbidden Fruit, anticipazioni puntata 19 marzo, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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