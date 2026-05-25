Aldo Rodolfi nuovo presidente dell’Anicav

Aldo Rodolfi è stato nominato nuovo presidente di Anicav, la principale associazione che rappresenta le imprese di trasformazione del pomodoro. La nomina è avvenuta in seguito a un cambio alla guida dell’organizzazione. Anicav riunisce aziende di settore e si occupa di rappresentare gli interessi delle imprese di trasformazione del pomodoro. La nomina di Rodolfi sostituisce il precedente presidente, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui motivi del cambio.

Cambio al vertice di Anicav, la più grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione del pomodoro al mondo. Nel corso dell’assemblea annuale dei soci, svoltasi lunedì 25 maggio a Roma, Aldo Rodolfi è stato eletto nuovo presidente raccogliendo il testimone di Marco Serafini, che ha guidato l’associazione negli ultimi cinque anni. Cinquantasei anni, presidente della Rodolfi Mansueto Spa di Parma, Aldo Rodolfi guida l’azienda di famiglia che, con 130 anni di storia, è la più antica tra quelle associate ad Anicav. Il neo presidente è inoltre componente del Comitato di indirizzo della fondazione Ssica e membro del Consiglio generale dell’Unione Parmense degli Industriali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Si parla di: Aldo Rodolfi è il nuovo presidente di Anicav.

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