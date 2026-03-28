Giuseppe Tango nuovo presidente dell' Anm

Da agi.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Tango è stato eletto nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. La nomina è avvenuta durante un'assemblea, con Tango che è stato scelto all'unanimità. La sua elezione è stata annunciata pubblicamente e la decisione è stata comunicata agli iscritti dell'organizzazione. Nessun altro candidato ha partecipato alla votazione.

AGI - Giuseppe Tango  è il nuovo  presidente dell'Anm. La sua  elezione  è avvenuta per  acclamazione. 43 anni,  giudice del lavoro  a  Palermo  ed esponente del gruppo di  Magistratura Indipendente, è stato il magistrato il  più votato  alle ultime  elezioni  per il nuovo  comitato direttivo dell'Anm, nel gennaio 2025. Ha fatto parte della  Giunta esecutiva centrale  guidata da  Cesare Parodi, che appartiene alla sua stessa corrente, e di cui, oggi, diventa il  successore. In passato è stato  presidente della Giunta sezionale dell'Anm di Palermo. Voto e nomina del presidente Tango. Come previsto dallo  statuto, il  comitato direttivo centrale  del  sindacato delle toghe  ha comunque votato per l' elezione  del nuovo  presidente Tango, che è avvenuta con  31 voti a favore  e un astenuto (scheda bianca). 🔗 Leggi su Agi.it

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Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm

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