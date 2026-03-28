Giuseppe Tango nuovo presidente dell' Anm

Giuseppe Tango è stato eletto nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. La nomina è avvenuta durante un'assemblea, con Tango che è stato scelto all'unanimità. La sua elezione è stata annunciata pubblicamente e la decisione è stata comunicata agli iscritti dell'organizzazione. Nessun altro candidato ha partecipato alla votazione.

AGI - Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm. La sua elezione è avvenuta per acclamazione. 43 anni, giudice del lavoro a Palermo ed esponente del gruppo di Magistratura Indipendente, è stato il magistrato il più votato alle ultime elezioni per il nuovo comitato direttivo dell'Anm, nel gennaio 2025. Ha fatto parte della Giunta esecutiva centrale guidata da Cesare Parodi, che appartiene alla sua stessa corrente, e di cui, oggi, diventa il successore. In passato è stato presidente della Giunta sezionale dell'Anm di Palermo. Voto e nomina del presidente Tango. Come previsto dallo statuto, il comitato direttivo centrale del sindacato delle toghe ha comunque votato per l' elezione del nuovo presidente Tango, che è avvenuta con 31 voti a favore e un astenuto (scheda bianca). 🔗 Leggi su Agi.it

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Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm

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