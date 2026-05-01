Attentato a Trump video inedito che ritrae Cole Tomas Allen correre oltre i metal detector prima del caos
Una clip inedita diffusa dalla Procura Federale mostra l'attentatore correre oltre un metal detector mentre il personale di sicurezza era in fase di rimozione di alcuni dispositivi di controllo. L'immagine riprende il momento in cui l'uomo si lancia oltre le barriere di sicurezza prima che scoppi il caos. La registrazione fornisce una nuova visuale sugli eventi precedenti all'attentato che ha coinvolto l'ex presidente.
Un nuovo video diffuso dalla Procura Federale mostra l'attentatore Cole Tomas Allen lanciarsi oltre un metal detector proprio mentre il personale di sicurezza stava smantellando parte dei dispositivi di controllo. L'uomo avrebbe tentato di colpire Donald Trump alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca.🔗 Leggi su Fanpage.it
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