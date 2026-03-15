Ashley Cole, ex stella inglese, è stato annunciato come nuovo allenatore del Cesena e ha già guidato la squadra nella prima partita al Manuzzi. Questa rappresenta la sua prima esperienza da allenatore e il club ha scelto di affidargli la guida tecnica della squadra. La notizia ha suscitato sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Incredibile ma vero, il nuovo allenatore del Cesena sarà Ashley Cole. La società bianconera, dopo aver sollevato dall’incarico mister Michele Mignani e il suo staff, ha concluso con lo storico terzino del Chelsea e dell’ Arsenal, che arriva a Cesena con un palmares da far invidia a tantissimi: tre campionati inglesi, 7 coppe d’Inghilterra, una coppa di Lega e, soprattutto, un uno-due europeo con i Blues: la Champions League del 2011-12 con Di Matteo, primo titolo della squadra londinese, battendo il Bayern Monaco ai rigori (segnando anche il terzo) e replicando l’anno successivo in Europa League, avendo la meglio per 2-1 in finale sul Benfica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La panchina all’ex stella inglese Ashley Cole. Prima volta da allenatore, ieri già al Manuzzi

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Sorpresa Cesena: il nuovo allenatore sarà Ashley Cole, alla sua prima esperienza in panchinaSarà l’effetto Fabregas, sarà che l’essere stato bandiera e giocatore di una forza fuori dal comune porti ad avere sempre fame di nuove esperienze.

Aggiornamenti e notizie su Ashley Cole

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