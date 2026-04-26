L’ultima rinascita di un antico borgo medievale nel Lecchese | così l’oasi Galbusera Bianca alla Valletta Brianza avrà un futuro nel sociale

Un antico borgo medievale nel Lecchese sta vivendo una nuova fase di valorizzazione grazie alla trasformazione dell’oasi Galbusera Bianca, situata nella Valletta Brianza. Dopo due precedenti interventi di recupero, questa zona si prepara a diventare un centro dedicato all’agricoltura sociale. La riqualificazione prevede la riapertura di spazi e attività che coinvolgeranno la comunità locale e le realtà del territorio.

La Valletta Brianza (Lecco), 26 aprile 2026 – Un’oasi di agricoltura sociale. È la nuova vita – la terza – per Galbusera Bianca di Rovagnate della Valletta Brianza. Lo splendido borgo medioevale del Trecento, dopo anni di incertezza finanziaria e diversi tentativi di vendita andati deserti, è stato salvato all’inizio di quest’anno. Recuperato dal conte Gaetano Besana, completamente ristrutturato e trasformato a partire dalla fine degli anni Novanta in un relais olistico, ora è di proprietà dei soci della coop sociale San Martino Agricola, che lo hanno acquistato all’asta per 3 milioni di euro. Alle attività storiche di ristorazione,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ultima rinascita di un antico borgo medievale nel Lecchese: così l’oasi Galbusera Bianca alla Valletta Brianza avrà un futuro nel sociale Notizie correlate Leggi anche: Stelle italiane e internazionali, giovani talenti e non solo: emozioni Jazz nel cuore della Brianza lecchese Leggi anche: Una rappresentazione che si sviluppa nel borgo medievale: a Portico la Processione del Cristo Morto Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: L’ultima rinascita di un antico borgo medievale nel Lecchese: così l’oasi Galbusera Bianca alla Valletta Brianza avrà un futuro nel sociale; Il riscatto dell’oasi; Galbusera Bianca, una nuova vita all’insegna del sociale; Il riscatto dell’oasi. Dal conte alla cooperativa sociale: l’Oasi Galbusera Bianca venduta a tre milioni di euroLa Valletta Brianza, 28 gennaio 2026 – Lo splendido borgo medioevale completamente ristrutturato e trasformato in un relais olistico venduto all’asta a prezzo di saldo. È l’Oasi di Galbusera Bianca ... ilgiorno.it La Provincia Unica TV. . Agricoltura sociale a La Galbusera Bianca di La Valletta Brianza. Un progetto volto all’inclusione di donne vittime di violenza e con fragilità psicologiche. - facebook.com facebook