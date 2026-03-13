Merate compra tutti i libri in vetrina e li regala alla biblioteca della Valletta Brianza

Da ilgiorno.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cliente di Merate ha chiesto di acquistare tutti i libri esposti in vetrina di un negozio e li ha poi donati alla biblioteca della Valletta Brianza. L'episodio si è verificato il 13 marzo 2026 e ha portato alla consegna dei volumi alla struttura culturale della zona. La donna ha manifestato il desiderio di contribuire alla promozione della lettura nel territorio.

Merate (Lecco), 13 marzo 2026 - "Posso comprare i libri che avete in vetrina?”, ha chiesto la cliente. “Certo. Quali vuole?”, hanno risposto e domandato i librai. “ Tutti ”. Una benefattrice che vuole restare anonima ha svuotato le due vetrine della libreria del centro di Merate e comperato tutti i libri per regalarli a tutti i lettori e utenti della biblioteca comunale della Valletta Brianza. Ha acquistato e donato una cinquantina di titoli, tutti nuovi, per tutti i gusti e per tutte le età. La spesa si aggira sul migliaio di euro. E' una signora di mezza età, che ha preteso dai librai della libreria La Torre dove ha preso i libri che non... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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