Merate compra tutti i libri in vetrina e li regala alla biblioteca della Valletta Brianza

Una cliente di Merate ha chiesto di acquistare tutti i libri esposti in vetrina di un negozio e li ha poi donati alla biblioteca della Valletta Brianza. L'episodio si è verificato il 13 marzo 2026 e ha portato alla consegna dei volumi alla struttura culturale della zona. La donna ha manifestato il desiderio di contribuire alla promozione della lettura nel territorio.

Merate (Lecco), 13 marzo 2026 - "Posso comprare i libri che avete in vetrina?”, ha chiesto la cliente. “Certo. Quali vuole?”, hanno risposto e domandato i librai. “ Tutti ”. Una benefattrice che vuole restare anonima ha svuotato le due vetrine della libreria del centro di Merate e comperato tutti i libri per regalarli a tutti i lettori e utenti della biblioteca comunale della Valletta Brianza. Ha acquistato e donato una cinquantina di titoli, tutti nuovi, per tutti i gusti e per tutte le età. La spesa si aggira sul migliaio di euro. E' una signora di mezza età, che ha preteso dai librai della libreria La Torre dove ha preso i libri che non... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Merate, compra tutti i libri in vetrina e li regala alla biblioteca della Valletta Brianza Articoli correlati Ferrara: Bocciofila si trasforma in biblioteca per San Valentino, libri gratis a tutti i visitatori.Ferrara vivrà un San Valentino fuori dal comune, con l'Associazione Mattia e i suoi Amici che offriranno libri in omaggio a tutti i visitatori presso... Merate Jazz: dal 26 febbraio al 1° marzo la prima edizione del festival nel cuore della Brianza leccheseStelle italiane e internazionali, giovani talenti ma non solo: Merate accende i riflettori sul jazz con la prima edizione di Merate Jazz, in... Tutti gli aggiornamenti su Valletta Brianza Discussioni sull' argomento Merate: 10 comuni assieme per Il Giardino dei Giusti; Merate: in tanti alla marcia della pace nel segno dei Giusti; Galbiate sceglie la pace: salgono a 20 i Comuni lecchesi aderenti a R1PUD1A; Taglio alberi lungo la Sp 53: strada chiusa tra La Valletta Brianza e Sirtori. SENTENZA RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Un’ottima notizia per il Comune di La Valletta Brianza. Oggi, 11 marzo 2026, il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza n.1968/2026 relativa al ricorso - facebook.com facebook