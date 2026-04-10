Montignoso | il pediatra Nardi sfida il sindaco con il piano ambiente

In vista delle consultazioni elettorali previste per il 24 e 25 maggio, il pediatra Alberto Nardi Perna ha rivolto una proposta al sindaco riguardante un piano ambientale. La discussione riguarda le iniziative di tutela e gestione del territorio locale, con il professionista che ha presentato un piano dettagliato. La proposta è stata comunicata ufficialmente e sarà oggetto di valutazione da parte delle autorità competenti.

In vista delle consultazioni elettorali fissate per il 24 e il 25 maggio, Alberto Nardi Perna ha presentato la sua candidatura a sindaco di Montignoso, guidando una coalizione che riunisce diverse forze politiche, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, passando per Europa Verde, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Partito Socialista, Casa Riformista, Sinistra Civica Ecologista e Più Europa. Il medico pediatra, che in passato ha ricoperto l’incarico di assessore all’urbanistica e all’ambiente nelle giunte guidate da Buffoni, propone un programma incentrato sulla tutela della salute pubblica, la sicurezza del territorio e una gestione sociale inclusiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montignoso: il pediatra Nardi sfida il sindaco con il piano ambiente Pd, scelto Alberto Nardi. Lo storico pediatra proposto agli alleatiC’è voluto tempo, forse più del previsto, ma alla fine il nome è arrivato e adesso la partita entra davvero nel vivo. Lampo vs Montignoso: la sfida decisiva per il titoloLa domenica del 15 marzo 2026 segna un punto di svolta cruciale per il campionato regionale, dove la capolista Lampo Meridien difende il primato... Si parla di: Elezioni Montignoso, Nardi: Chiudere Cava Fornace, mettere in sicurezza il territorio e rafforzare il sociale. Montignoso, il centrosinistra presenta candidato e programmaAmpia coalizione tra i partiti progressisti locali, che, per il candidato sindaco, hanno trovato la quadra sul nome del pediatra Alberto Nardi Perna. Resta alla finestra solo il Movimento 5 Stelle che ... noitv.it Elezioni Montignoso: il PD candida a sindaco il dottor Alberto Nardi PernaMONTIGNOSO – Il Partito Democratico di Montignoso (Massa-Carrara) ha avanzato alla coalizione di centrosinistra la proposta di candidatura a sindaco di Alberto Nardi Perna in vista delle prossime ... msn.com