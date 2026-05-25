Nella nuova puntata di "Ulisse, il piacere della scoperta" Alberto Angela accompagna il pubblico di Rai 1 in un viaggio tra i luoghi meno noti di Parigi, tra castelli, arte, letteratura, moda e storie che hanno segnato la capitale francese. Una puntata speciale di Ulisse per Alberto Angela quella in onda stasera su Rai 1 in prima serata, che darà al divulgatore scientifico l'opportunità di tornare ancora una volta nella sua Parigi. La capitale francese è infatti la città in cui, l'8 aprile del 1962, è nato, secondogenito di Piero Angela e Margherita Pastore, all'epoca residenti in Francia per motivi di lavoro. Parigi (o meglio i suoi dintorni) è stata anche il luogo in cui questa stagione di Ulisse è iniziata, con la puntata in onda a marzo (e visibile su RaiPlay) dedicata a Versailles. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Alberto Angela stasera torna “a casa”: Ulisse porta su Rai 1 la sua Parigi

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La maggior parte dei visitatori trascorre a Parigi non più di tre giorni. Ma Parigi è molto più dei suoi grandi classici. Basta concederle un giorno in più per scoprire il suo volto più autentico. con @albertoangela stasera 21.30 #Rai1 #Uli x.com

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