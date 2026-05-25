Al via le ‘Giornate di quartiere’ dal Cesuola parte il format che animerà la città per l’estate fino alla fine dell’anno

Partono le ‘Giornate di Quartiere’, un evento promosso dall’amministrazione comunale e dai dodici Consigli di Quartiere per favorire incontri e socialità in vari quartieri della città. Il primo appuntamento si svolgerà nel quartiere Cesuola, dando il via a un calendario che si svolgerà durante l’estate e fino alla fine dell’anno. L’iniziativa mira a coinvolgere i residenti in attività di confronto e partecipazione nei diversi territori.

Prenderà il via dal quartiere Cesuola il nuovo calendario delle ‘Giornate di Quartiere’, il format promosso dall’Amministrazione comunale insieme ai dodici Consigli di Quartiere per creare occasioni diffuse di incontro, partecipazione e socialità nei diversi territori cittadini. Il primo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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