Le Giornate FAI di Primavera 2026 si svolgeranno il 21 e 22 marzo e coinvolgeranno diverse location in Italia, tra cui il Palazzo di Città di Torino e la Torre Libeskind di Milano. Per l’occasione, alcuni siti saranno aperti al pubblico con visite guidate e approfondimenti, offrendo l’opportunità di scoprire luoghi di interesse culturale e architettonico che solitamente non sono accessibili.

Tornano per la 34ª edizione le “Giornate FAI di Primavera”, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia, nonché il più efficace strumento con cui il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS porta avanti da oltre 50 anni la sua missione di educazione della collettività alla conoscenza e alla tutela di quel patrimonio. Infatti dal 1993 – anno della prima edizione dell’evento – fino all’autunno scorso, quasi 13 milioni e mezzo di italiani hanno potuto scoprire e riscoprire oltre 17mila luoghi speciali delle città e dei territori in cui vivono. E per questa primavera il menù appare particolarmente ricco perché sono 780 le proposte del FAI in ben 400 luoghi diversi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornate Fai di Primavera 2026, dal Palazzo di Città di Torino alla Torre Libeskind di Milano: le “chicche” da vedere il 21 e 22 marzo – LA GUIDA

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