A Padova, le Case di Quartiere si preparano a diventare protagoniste di un nuovo evento chiamato Galassia. Il festival coinvolge le diverse strutture che operano in città, creando una rete di spazi pubblici dedicati alle relazioni e alle attività comunitarie. L’iniziativa mira a mettere in primo piano questi luoghi, riunendoli sotto un’unica idea di connessione e partecipazione.

Padova mette in rete le sue Case di Quartiere e le trasforma in una “galassia” di spazi pubblici, relazioni e comunità. Nasce Galassia, il primo festival delle Case e Casette di Quartiere, promosso dall’assessorato al Decentramento e ai Quartieri del Comune di Padova e in programma il 21 e 23.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Si parla di: Arriva Galassia, il festival che porta le Case di Quartiere al centro della città; Arriva il Balena Festival 2026.