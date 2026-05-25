Al via la settimana dedicata al tema ' Tiroide e nutrizione' | il legame tra il cibo e la malattia

Notizia in breve

Da lunedì 25 a domenica 31 maggio si svolge la settimana mondiale della tiroide, dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie tiroidee. L’evento si focalizza sul rapporto tra alimentazione e salute della tiroide, evidenziando l’importanza di una corretta nutrizione per chi soffre di queste condizioni. La settimana mira a informare il pubblico sui rischi e sulle modalità di gestione delle patologie tiroidee attraverso campagne di sensibilizzazione.