' I Venerdì dell' Universo' | serata dedicata al tema ‘Il bosone di Higgs e la nostra vita'

Venerdì 10 alle 21 si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna di divulgazione scientifica ‘I Venerdì dell’Universo’ alla Sala Estense di Ferrara. La serata sarà dedicata al tema ‘Il bosone di Higgs e la nostra vita’ e rappresenta il ventisettesimo e finale incontro della stagione. La manifestazione si svolge ogni venerdì, coinvolgendo pubblico e relatori in discussioni su argomenti di fisica e cosmologia.

Sesto e ultimo appuntamento venerdì 10 alle 21 alla Sala Estense di Ferrara, con la storica rassegna di divulgazione scientifica ‘I Venerdì dell’Universo’, giunta alla sua 27esima edizione. La serata dedicata al tema ‘Il bosone di Higgs e la nostra vita’, vedrà come relatrice Fabiola Gianotti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it 'I venerdì dell'universo', serata dedicata al tema ‘Piccole particelle neutre' con Marco PallaviciniSecondo appuntamento venerdì 13 alle 21 alla Sala Estense di Ferrara, con la storica rassegna di divulgazione scientifica ‘I venerdì dell’universo’,... ‘I Venerdì dell’Universo’, serata dedicata al tema ‘Dolomiti patrimonio Unesco: le montagne raccontano’Quinto appuntamento venerdì 27 alle 21 alla Sala Estense di Ferrara, con la storica rassegna di divulgazione scientifica ‘I Venerdì dell’Universo’,... Argomenti più discussi: Universo Elba. Per un’Isola Solidale, venerdì 17 aprile; 4 incontri ad aprile | nutrizione e fisica nel cuore dell’Astigiano. Tornano i venerdì dell’UniversoCon la presentazione ufficiale della ventisettesima edizione dei Venerdì dell’Universo, l’Ateneo apre il 2026 rinnovando una tradizione ormai consolidata di dialogo tra ricerca scientifica e ... ilrestodelcarlino.it L’invenzione della scrittura antica. Una scoperta con Silvia FerraraVenerdì dell’Universo: terzo appuntamento con Silvia Ferrara alla scoperta dell’invenzione della scrittura e della decifrazione di scritture antiche. Alle 21 alla Sala Estense. Terzo appuntamento oggi ... ilrestodelcarlino.it Venerdì 10 aprile 2026, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso il Padiglione San Pio, il personale della UOC Pediatria, del Dipartimento Materno Infantile ed i volontari saranno presenti con un infopoint dedicato per attività di informazione e sensibilizzazione su - facebook.com facebook Venerdì 10 aprile sarò a Bologna per presentare #SottoAttacco, un’occasione per confrontarci sulle sfide attuali con ospiti autorevoli. Vi aspetto al Centro G. Costa, in Via Azzo Giardino 48, alle ore 18 x.com