Al via la Crazy Week con una nuova edizione dedicata al tema delle dipendenze

Dal 22 al 28 maggio si svolge la nuova edizione della Crazy Week, un'iniziativa che si concentra sui problemi legati alle dipendenze e alla salute mentale. Durante questa settimana vengono organizzati vari eventi e attività per informare e coinvolgere il pubblico su questi temi. La settimana mira a sensibilizzare sull'importanza di affrontare le dipendenze e i disturbi mentali, offrendo spazi di confronto e approfondimento. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge professionisti, associazioni e cittadini.

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