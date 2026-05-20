Al via la Crazy Week con una nuova edizione dedicata al tema delle dipendenze
Dal 22 al 28 maggio si svolge la nuova edizione della Crazy Week, un'iniziativa che si concentra sui problemi legati alle dipendenze e alla salute mentale. Durante questa settimana vengono organizzati vari eventi e attività per informare e coinvolgere il pubblico su questi temi. La settimana mira a sensibilizzare sull'importanza di affrontare le dipendenze e i disturbi mentali, offrendo spazi di confronto e approfondimento. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge professionisti, associazioni e cittadini.
Torna dal 22 al 28 maggio la Crazy Week, una settimana di eventi dedicata alla sensibilizzazione sui temi della salute mentale. Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa si conferma un appuntamento di riferimento per la città, proponendo momenti di riflessione, confronto, sport, arte e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Reborn! I realized crazy CEO loved me deeply; now he cherishes me and spoiled me!
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Giulia Boverio, attrice e autrice, porta la sua testimonianza all'evento di presentazione della Crazy Week in programma dal 22 al 28 maggio ? x.com
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