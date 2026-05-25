Al s*xy shop insieme… Garlasco spunta la chat di Chiara Poggi con lui | i messaggi che cambiano tutto
Nel caso del delitto di Garlasco, emergono nuovi sviluppi. Tra le carte analizzate nelle indagini compare il nome di Andrea Sempio, che risulta ora indagato. La notizia si aggiunge alle conversazioni tra Chiara Poggi e un uomo, con messaggi riferiti a un incontro in un negozio di prodotti per adulti. La procura sta approfondendo questi elementi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o l’identità dell’interlocutore.
Il caso del delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con un nuovo sviluppo investigativo: tra gli elementi analizzati nelle ultime carte compare anche il nome di Andrea Sempio, indicato come nuovo indagato. Gli atti richiamano inoltre un approfondimento sulle conversazioni tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, considerate rilevanti per ricostruire il contesto della loro relazione. Le informazioni emergono da un’informativa attribuita ai Carabinieri di Milano, che ripercorre aspetti già noti e introduce ulteriori elementi di lettura, con l’obiettivo di chiarire in modo più preciso i fatti legati al giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Nuovi atti sul delitto di Garlasco: l’attenzione su Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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