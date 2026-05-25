Un nuovo capitolo dell'inchiesta sul delitto di Garlasco si apre con il nome di Andrea Sempio, coinvolto nelle indagini. La notizia riguarda la pubblicazione di una chat di Chiara Poggi, nella quale si fanno riferimenti a un “s*xy shop” e si scambiano messaggi. La discussione sui contenuti della chat si inserisce nel quadro delle indagini, senza ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sulle modalità del confronto.

Il nuovo capitolo dell’inchiesta sul delitto di Garlasco si apre con un nome che torna con forza al centro dell’attenzione: Andrea Sempio. È lui il nuovo indagato su cui si concentrano oggi le attenzioni degli investigatori, dopo anni in cui il caso sembrava aver trovato una verità giudiziaria definitiva. Un cambio di prospettiva che sta facendo discutere opinione pubblica e addetti ai lavori, riaccendendo un dibattito mai del tutto sopito. >> Garlasco, bomba sui giudici: intercettazioni choc Le nuove carte, firmate dai Carabinieri di Milano, segnano un passaggio cruciale: l’indagine si arricchisce di elementi e ricostruzioni che spostano il baricentro dell’attenzione proprio su Sempio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Al s*xy shop…”. Garlasco, la chat di Chiara Poggi: con chi scambiava quei messaggi

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CASO GARLASCO: COSA DICEVANO I GENITORI DI CHIARA POGGI NEL 2009

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