Un’indagine approfondisce il percorso dell’acqua, dalla sua origine fino al rubinetto delle case. Si analizzano le fasi di raccolta, trattamento e distribuzione di questa risorsa fondamentale, sottolineando il suo ruolo nella vita quotidiana e nelle attività umane. L’obiettivo è evidenziare i passaggi che garantiscono la qualità dell’acqua che consumiamo e l’importanza di preservarla come risorsa essenziale per tutti.

L’acqua è una risorsa indispensabile per la vita di tutti gli esseri viventi. Senza di essa, infatti, nessun essere vivente come piante, animali e uomini potrebbe sopravvivere. Il nostro pianeta è di colore azzurro e per questo viene chiamato anche Pianeta blu. Tutti i giorni utilizziamo l’acqua per bere, cucinare, lavarci e coltivare i campi. Il corpo umano è composto per il 65% di acqua e anche gli animali e i vegetali contengono molta acqua. L’acqua aiuta il nostro organismo ad espellere le sostanze nocive. Se nell’organismo la quantità dell’acqua diminuisce, noi proviamo la sensazione di sete che ci spinge a bere proprio per ristabilire l’equilibrio vitale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqua, una risorsa da proteggere. Indagine dalla sorgente al rubinetto

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