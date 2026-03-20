Epatite A a Napoli | l’acqua del rubinetto è sicura Abc | Nessun rischio contaminazione

Dopo l’aumento di casi di epatite A a Napoli, ABC (Acqua Bene Comune) ha dichiarato che l’acqua del rubinetto della città è sicura e non presenta rischi di contaminazione. La società ha precisato che il servizio idrico locale non è coinvolto nella diffusione del virus. Nessuna altra fonte ufficiale ha segnalato problemi con l’approvvigionamento idrico.

Di fronte al recente incremento di casi di epatite A registrato sul territorio cittadino, arriva la smentita categorica di ABC (Acqua Bene Comune): il servizio idrico di Napoli non è coinvolto nella diffusione del virus. Attraverso una nota ufficiale, l’azienda che gestisce l’erogazione dell’acqua in città ha voluto tranquillizzare la popolazione, escludendo ogni legame tra i contagi e l’acqua potabile. Fonti protette e disinfezione costante. Secondo quanto dichiarato dai vertici di ABC, la sicurezza dell’acqua napoletana poggia su due pilastri fondamentali: Origine delle acque: Il 100% della risorsa distribuita proviene da fonti sotterranee naturalmente protette. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Allarme Epatite A in Campania e a Napoli, i sintomi e come avviene il contagio dopo la contaminazione da ciboL’impennata di casi di epatite A in Campania accendono i riflettori sul rischio diffusione del virus Hav nella regione. Sei studenti bevono acqua dal rubinetto della scuola: tre al pronto soccorso. Ordinanza del sindaco vieta l’uso dell’acquaSei studenti di una scuola media in provincia di Verona hanno bevuto acqua direttamente dal rubinetto del bagno negli spogliatoi al termine della... Aggiornamenti e notizie su Epatite A a Napoli l'acqua del... Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Allerta Epatite A a Napoli: boom di ricoveri al Cotugno, esperti preoccupati per l’anomalia stagionale; Epatite A, a Napoli boom di casi: 43 ricoverati al Cotugno; Epatite A a Napoli, ospedali al collasso: 43 ricoverati al Cotugno. Il contagio da cozze e vongole: i sintomi e come proteggersi. Epatite A, le parole della Fimmg Napoli: «Vaccini fondamentali, i medici di famiglia chiedono approvvigionamenti per proteggere i più fragili»I casi di contagio da epatite A a Napoli, non accennano a diminuire, ma è in questo contesto di facili allarmismi che i medici di medicina generale della Fimmg Napoli ... ilmattino.it Allarme Epatite A a Napoli, tutto quello che c’è da sapere senza andare nel panico e generare psicosiDal mese di gennaio ad oggi l’Asl Napoli 1 Centro ha registrato 65 casi di epatite virale da virus A, malattia infettiva a trasmissione orofecale, con un incremento di 10 volte rispetto alla media del ... ilriformista.it Epatite A, stretta nei Campi Flegrei: stop ai frutti di mare crudi nei locali Cresce l’allerta sanitaria nell’area flegrea e nell’hinterland a nord di Napoli. Su indicazione dell’ASL Napoli 2 Nord e alla luce dei dati diffusi dalla Regione Campania, diversi Comuni stan - facebook.com facebook Da gennaio a oggi registrati nel territorio dell'Asl Napoli 1 Centro 65 casi di epatite virale da virus A, con un incremento di 41 volte la media nell'ultimo triennio. Nas in ristoranti e mercatini #ANSA x.com