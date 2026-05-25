Dal 12 al 21 giugno, il circo contemporaneo Terminal si esibirà al parco Moretti di Udine. La manifestazione trasformerà l’area in un grande spazio di incontro dedicato alla creatività e alla meraviglia. L’evento prevede spettacoli e performance di artisti internazionali, con ingresso libero. La rassegna è organizzata per offrire un’esperienza artistica e culturale nel contesto del parco cittadino. Non sono stati annunciati altri dettagli sul programma specifico.

Con l’arrivo del mese di giugno, ecco che a Udine tutto si prepara per ospitare la nuova edizione di Terminal che, ancora una volta, trasformerà il Parco Moretti in un grande spazio di incontro, dove creatività e meraviglia la faranno da padrone. Dal 12 al 21 giugno, il festival riaccenderà il cuore verde della città con dieci giorni capaci di intrecciare circo contemporaneo, musica, laboratori, performance, incontri, danza, attività partecipative e momenti di socialità, dando vita a un programma ricchissimo, dall’ampio respiro internazionale, pensato per pubblici di tutte le età. Come di consueto ad annunciare la presenza del festival sarà il tendone fucsia e giallo montato, anche quest’anno, nell’arena naturale del parco cittadino, al quale si unirà, per il secondo fine settimana, una seconda struttura coperta. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Al parco Moretti arriva Terminal: il circo contemporaneo dal 12 al 21 giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Teolo arriva il circo contemporaneo di MagdaClan dal 15 al 24 maggioDal 15 al 24 maggio, a Teolo si terrà una serie di spettacoli di circo contemporaneo organizzati dalla compagnia MagdaClan.

NICE Festival, a Chieri torna la quinta edizione dal 12 al 19 aprile: otto giorni di circo contemporaneo internazionaleDal 12 al 19 aprile 2026, Chieri ospiterà la quinta edizione del NICE Festival, un evento dedicato al circo contemporaneo internazionale.

Si parla di: Via Luigi Moretti, il camion fantasma invaso dalla vegetazione. La denuncia. Due anni di degrado accanto al parco della Torretta de’...; Lupi Abruzzo: tre nuovi avvelenamenti, fauna del parco decimata.

Parco Moretti, uomo aggredito con calci e pugni e rapinato: arrestati un 32enne e l'amico di 33 anniUDINE - Avvicinato da due connazionali e preso a calci e pugni. L'aggressione si è verificata al parco Moretti, dove due rapinatori, un 32enne e un uomo di 33 anni, hanno sottratto alla vittima lo ... ilgazzettino.it