A Teolo arriva il circo contemporaneo di MagdaClan dal 15 al 24 maggio

Dal 15 al 24 maggio, a Teolo si terrà una serie di spettacoli di circo contemporaneo organizzati dalla compagnia MagdaClan. L’evento si svolgerà presso la Fattoria Sociale Il Brolo, dove sarà allestito il tendone per le esibizioni. La compagnia proporrà numeri e performance di circo moderno, coinvolgendo il pubblico in diverse serate di spettacoli.

Dal 15 al 24 maggio la compagnia di circo contemporaneo MagdaClan pianterà il proprio tendone a Teolo, più precisamente alla Fattoria Sociale Il Brolo. Tanti giorni di programmazione tra spettacoli, musica dal vivo e attività per tutte le età.Il primo weekend (15–17 maggio) inaugura la rassegna.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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