Al Nuovo Teatro Zappalà va in scena Alice lo spettacolo ambientato in una comunità terapeutica assistita

Notizia in breve

Il 27 maggio alle 19 al Nuovo Teatro Zappalà si terrà lo spettacolo “Alice...”, rappresentato dalla Compagnia Instabile con operatori di un’organizzazione di volontariato e un’associazione di salute mentale. Lo spettacolo è ambientato in una comunità terapeutica assistita, non in un mondo fantastico. La rappresentazione si svolge presso il teatro della città e coinvolge attori e operatori che lavorano nel settore della salute mentale.