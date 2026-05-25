Al Nuovo Teatro Zappalà va in scena Alice lo spettacolo ambientato in una comunità terapeutica assistita
Il 27 maggio alle 19 al Nuovo Teatro Zappalà si terrà lo spettacolo “Alice...”, rappresentato dalla Compagnia Instabile con operatori di un’organizzazione di volontariato e un’associazione di salute mentale. Lo spettacolo è ambientato in una comunità terapeutica assistita, non in un mondo fantastico. La rappresentazione si svolge presso il teatro della città e coinvolge attori e operatori che lavorano nel settore della salute mentale.
Non un mondo fantastico, ma una comunità terapeutica assistita. È l'ambientazione di “Alice.”, spettacolo che sarà messo in scena dalla Compagnia Instabile con gli operatori dell’Organizzazione di volontariato (Odv) Pensiamo in Positivo e Mente Libera, il 27 maggio 2026, alle ore 19, al Nuovo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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