Firenze va in scena lo spettacolo ‘In The Seer’ al teatro della Pergola

A Firenze, il Teatro della Pergola ospiterà lo spettacolo ‘In The Seer’ il 23 e 24 maggio. L’attrice Ursina Lardi interpreta un personaggio che lavora come fotografa di guerra, spostandosi tra diversi paesi per documentare storie di violenza e sofferenza. La rappresentazione si svolgerà in due serate consecutive, portando sul palco una narrazione centrata sulla professione e sull’esperienza di questa figura. Lo spettacolo si inserisce nel calendario culturale della città in questa fase dell’anno.

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Firenze, 20 maggio 2026 - In The Seer, al Teatro della Pergola il 23 e 24 maggio, Ursina Lardi interpreta una fotografa di guerra che viaggia in tutto il mondo alla ricerca di storie dell’orrore. Sembra sempre invulnerabile, sempre un passo avanti al dolore. Ma quando sarà lei a subire violenza, diventerà una Cassandra ostile, il cui unico obiettivo è combattere la cecità dei nostri tempi. Lo spettacolo di Milo Rau si basa sui racconti di fotografe e fotografi di guerra, di irachene e iracheni, nonché sulle sue esperienze personali – come, ad esempio, l’incontro con Azad Hassan a Mosul, insegnante punito con l’amputazione della mano durante l’occupazione dello Stato Islamico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, va in scena lo spettacolo ‘In The Seer’ al teatro della Pergola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Teatro della Pergola: lo Schaubühne presenta «The Seer» di Milo RauFIRENZE – Lo Schaubühne, uno dei più grandi teatri d’ensemble e di repertorio di Berlino, è di nuovo in scena al Teatro della Pergola con lo... Firenze, in scena lo spettacolo ‘Allacciate le cinture!’ al teatro NiccoliniFirenze, 8 maggio 2026 – Si intitola ‘Allacciate le cinture!’ lo spettacolo che andrà in scena il 10 maggio al teatro Niccolini di Firenze (via... Firenze, va in scena ‘Il lago dei cigni’ al teatro VerdiFirenze, 13 novembre 2025 – In prima nazionale martedì 18 novembre debutta ‘Il lago dei cigni’ al Teatro Verdi di Firenze. La nuova produzione del Balletto di Siena si annuncia come un grande debutto ... lanazione.it