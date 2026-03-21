Premio Carlo Mazzacurati dal 9 al 12 aprile a Vicenza. Gianni Di Gregorio Personaggio d’Onore Venerdì 27 marzo alle ore 21 al Teatro del Lido di Ostia va in scena Donne in tempo di guerra, l’esito scenico del progetto La casa di ciascuna, un percorso artistico e sociale che utilizza il teatro come strumento di cura, inclusione e partecipazione civica. Nato da un’idea di Caterina Vertova, La casa di ciascuna è uno spazio dedicato alle donne che attraversano momenti di fragilità personale, sociale, economica: un luogo in cui l’arte diventa occasione di ascolto, riscatto e costruzione di comunità. La casa di ciascuna costruisce percorsi collettivi in cui il lavoro di training su corpo, voce e improvvisazione permette alle partecipanti di trasformare esperienze personali in materia poetica condivisa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Al al Teatro del Lido il 27 marzo va in scena lo spettacolo: “Donne in tempo di guerra”

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Si terrà sabato 14 marzo presso il Teatro del Lido di Ostia una giornata di studi per celebrare Andrea Camilleri, nel centenario della nascita. Il programma si svolgerà dalle 10 alle 22 Ingresso gratuito Info ow.ly/whWR50YtgQc @culture_roma x.com