Al Modernissimo i film realizzati dalla casa di produzione Tempesta

Al Modernissimo sono stati proiettati i film prodotti dalla casa di produzione Tempesta. La definizione di produttore, secondo quanto spiegato, riguarda chi si occupa di gestire il processo creativo collettivo che porta alla realizzazione di un film o di una serie TV. La proiezione ha messo in mostra le opere realizzate da questa casa di produzione.

“Produttore è chi gestisce il complesso processo creativo collettivo che genera un film o una serie tv. Tutti parlano di leadership, nessuno ci insegna a lavorare insieme. Eppure l’agire collettivo è essenziale anche per urbanisti, imprenditori, allenatori, curatori d’arte, designer, chef. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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