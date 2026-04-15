Il cinema di propaganda in Albania | al Modernissimo Film di stato
Giovedì 16 aprile alle 18, al Modernissimo, si terrà la proiezione del film “Film di Stato” del regista Roland Sejko. L’evento prevede anche una presentazione da parte del regista stesso. La pellicola analizza il ruolo del cinema di propaganda in Albania, concentrandosi sui contenuti e sul contesto storico in cui è stata realizzata. La serata si rivolge a chi desidera conoscere meglio questa forma di produzione cinematografica.
Giovedì 16 aprile, alle ore 18 al Modernissimo, il regista Roland Sejko presenterà il suo “Film di Stato”.Dalla fine della Seconda guerra mondiale e per oltre quarant’anni, la storia dell’Albania s’intreccia indissolubilmente con quella di un solo uomo. Enver Hoxha ha guidato il paese attraverso.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Una raccolta di contenuti
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