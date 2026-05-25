Al liceo classico di Pescara la finale dell’Hubruzzo educational debate championship

Il 23 maggio, al liceo classico “G. D’Annunzio” di Pescara, si è svolta la finale della sesta edizione dell’Hubruzzo educational debate championship. Studenti provenienti da Abruzzo e Molise si sono confrontati in questa competizione. La manifestazione ha coinvolto diverse scuole delle due regioni, con i partecipanti che hanno presentato le loro argomentazioni in diversi turni di dibattito. La finale ha concluso l’evento che ha visto anche momenti di premiazione e discussioni tra gli studenti.

Si sono riuniti al liceo classico “G. D’Annunzio” di Pescara lo scorso 23 maggio maggio studenti da Abruzzo e Molise per disputare la finale della sesta edizione dell’Hubruzzo educational debate championship. 250 studenti, 44 squadre, 197 debater e 66 dibattiti svolti sono i numeri di questa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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