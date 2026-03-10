Il primato dell’Enriques Liceo campione di Debate

Al liceo Enriques si è svolto un torneo di debate in cui gli studenti hanno affrontato temi come la diffusione di chat e messaggi vocali e il loro impatto sulla comunicazione. È stato anche discusso il tema della “narrazione del prescelto” nelle saghe letterarie e cinematografiche. La scuola si è distinta come la migliore in Lombardia, dimostrando competenza e preparazione.

Hanno discusso di diffusione delle chat e dei messaggi vocali e di quanto questo abbia danneggiato o meno le nostre capacità comunicative, ma anche del tema ricorrente della "narrazione del prescelto" nelle saghe letterarie e cinematografiche, e si sono dimostrati i migliori di tutti in Lombardia. Ora incroceranno argomentazioni e dialettica con i più forti in Italia, in attesa di partire, fra un paio di mesi, a fine aprile, alla volta degli Stati Uniti per prendere parte a un torneo internazionale. Gli studenti del liceo Enriques hanno vinto la fase regionale dei Campionati nazionali di Debate, la disciplina fatta di sfide oratorie a suon di argomentazioni, critiche e ragionamenti su grandi temi.