Due giovani sono deceduti e un uomo di 68 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto all’alba nel Mantovano. L’incidente ha coinvolto una bicicletta su cui viaggiavano due persone e un veicolo condotto dall’uomo. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle cause. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Due persone sono morte e un uomo di 68 anni è rimasto ferito in un grave incidente stradale avvenuto nella notte nel Mantovano. L’auto su cui viaggiava il 68enne è uscita di strada in via Alessandro Volta, nella frazione di Villa Garibaldi, nel comune di Roncoferraro, in provincia di Mantova, travolgendo due giovani che si stavano recando al lavoro su una sola bicicletta. La tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino e, quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per due giovani non c’era ormai più nulla da fare. Leggi anche: Frontale devastante in Italia: “Sono morti”. Scena apocalittica La tragedia nella notte. L’allarme è scattato intorno alle 5. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Al lavoro in due su una bici, giovani morti investiti all’alba nel Mantovano

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