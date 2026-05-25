Al Festival del Lavoro 2026 è stato presentato il libro ‘Ccnl equivalenti. Come verificare l'equivalenza delle tutele’. La guida fornisce strumenti pratici per valutare la parità di tutela tra diversi contratti collettivi. La pubblicazione arriva in un momento di rapide trasformazioni nel mondo del lavoro, tra innovazioni digitali, cambiamenti organizzativi e l’introduzione dell’intelligenza artificiale.

Il libro ‘Ccnl equivalenti. Come verificare l'equivalenza delle tutele’ si pone come guida in una fase in cui "il lavoro è attraversato da trasformazioni ecologiche, digitali, organizzative, demografiche e dall'accelerazione dell'intelligenza artificiale". Una guida, inoltre, che sposta l'attenzione dal "chi firma" al "che cosa si firma" e sulla qualità di un ccnl che si misura anche attraverso la solidità delle tutele. Giorni di Piombo (Ponte alle Grazie) di Leo Giorda, terzo capitolo della saga investigativa dedicata a Woodstock, ci trascina nel periodo degli anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Al Festival del Lavoro 2026 una guida per valutare i contratti collettivi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Al Festival del Lavoro 2026 una guida per valutare i contratti collettivi

Notizie e thread social correlati

Confintesa al Festival del Lavoro, focus su rappresentatività, salari e contrattiAl Festival del Lavoro, Confintesa ha presentato i propri numeri ufficiali: conta 446.

Contratti, Cafà (Cifa Italia): "Appalti e lavoro: guida per verificare equivalenza Ccnl"Un nuovo volume fornisce una guida pratica per verificare l’equivalenza tra appalti e contratti di lavoro in relazione ai Ccnl.

Temi più discussi: Festival del Lavoro: tutti gli appuntamenti con Conflavoro; Festival del Lavoro 2026, le nuove sfide; Il mio videomessaggio in occasione del Festival del Lavoro 2026; Anmil alla tre giorni del Festival del lavoro, dal 21 al 23 maggio a Roma.

Festival dell’Economia di Trento, #Nordio intervistato dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci parla di #carcere e #lavoro #Giornatadellalegalità, il Guardasigilli alla cerimonia di commemorazione dei 34 anni dalla #stragediCapaci x.com

Festival del Film Hot Docs reddit

Tutto pronto per il Festival del lavoro, al via 21 maggio - Segui la diretta dalle 15.30Tutto pronto alla 'Nuvola' di Roma per il Festival del Lavoro 2026. Dal 21 al 23 maggio la Capitale diventerà il cuore del dibattito nazionale sulle grandi trasformazioni del lavoro, con la 17ª edizio ... adnkronos.com

Festival del Lavoro. Colitti (TNV e ENBITAL): Contribuire a cultura del welfare e bilateralità nel mondo del lavoroSi inaugura oggi, al Centro Congressi La Nuvola di Roma, il Festival del Lavoro 2026, l’evento annuale che riunisce istituzioni, ... affaritaliani.it