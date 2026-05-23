Un nuovo volume fornisce una guida pratica per verificare l’equivalenza tra appalti e contratti di lavoro in relazione ai Ccnl. Il testo si rivolge a professionisti, imprese e operatori del settore, con l’obiettivo di facilitare la comprensione delle condizioni contrattuali e delle normative applicabili. La pubblicazione si propone di aiutare nella corretta interpretazione delle clausole contrattuali e nell’applicazione delle norme di legge, offrendo strumenti utili per la gestione delle relazioni di lavoro e degli appalti.

"Il volume nasce da un'esigenza non più rinviabile: offrire a professionisti, imprese e operatori delle filiere una guida chiara per leggere, applicare e valutare i contratti collettivi in una fase in cui il lavoro è attraversato da trasformazioni ecologiche, digitali, organizzative, demografiche e dall'accelerazione dell'intelligenza artificiale". Così Andrea Cafà, presidente e socio fondatore di Cifa Italia e presidente di Fonarcom, alla presentazione di 'Ccnl equivalenti. Come verificare l’equivalenza delle tutele' il libro di Andrea Cafà, Cesare Damiano, Angelo Raffaele Margiotta, Adalberto Perulli, Paolo Pizzuti presentato al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all'Eur a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Contratti, Cafà (Cifa Italia): Appalti e lavoro: guida per verificare equivalenza Ccnl

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