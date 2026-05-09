Roma 100mila corrono al Circo Massimo per la prevenzione oncologica

A Roma, circa 100.000 persone hanno partecipato a una corsa al Circo Massimo per sensibilizzare sulla prevenzione oncologica. Sono state sollevate domande sui metodi di consegna degli esami diagnostici nelle strutture penitenziarie femminili e sui motivi per cui molte madri evitano di sottoporsi a screening oncologici, anche quando questi sono gratuiti. L’evento ha attirato attenzione su questi temi legati alla salute e all’accesso ai servizi sanitari.

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? Domande chiave Come arrivano gli esami diagnostici direttamente dentro i penitenziari femminili?. Perché le madri rinunciano agli screening oncologici nonostante la gratuitità?. Come può la sanità mobile raggiungere le donne in isolamento sociale?. Chi gestisce i fondi per la ricerca scientifica raccolti in Italia?.? In Breve Komen Italia ha donato 35 milioni di euro alla ricerca in 27 anni.. Accordo con Fondazione Severino per esami diagnostici nei penitenziari femminili.. Carovane della prevenzione da Milano a Reggio Calabria a partire da ottobre.. Progetto pilota nel Lazio per offrire spazi bambini alle madri caregiver.. A Roma, il Circo Massimo ospita la Race for the Cure con 100mila iscritti pronti a correre per la prevenzione dei tumori al seno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, 100mila corrono al Circo Massimo per la prevenzione oncologica ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Roma: 5 km tra Fori e Circo Massimo, anche i cani corronoLa Capitale accoglierà nel prossimo sabato 21 marzo una manifestazione sportiva aperta a tutta la cittadinanza, dove la corsa di 5 chilometri si... Race for the cure 2026, sport e prevenzione gratuita al Villaggio della salute di Circo MassimoUn vero e proprio hub della salute dove conferenze scientifiche e momenti di intrattenimento si alternano per promuovere la cultura della prevenzione... Altri aggiornamenti Race for the Cure, al Circo Massimo inaugurata la 27/a edizione che tocca i 100mila iscritti FOTOGALLERYSulle note dell'Inno di Mameli eseguito dalla Banda Musicale della Polizia di Roma Capitale, si è aperta questa mattina al Circo Massimo la 27ma edizione della Race for the Cure, la più grande ... ansa.it Siena suona al Circo Massimo: tre giovani talenti senesi a Voci in Corsa, per la Race for the Cure di RomaI tre musicisti senesi Celestesuona, Nicole Cencetti e Niccolò Falciani parteciperanno con la squadra di artisti Voci in Corsa alla Race for the Cure 2026, che si terrà domenica 10 maggio a Roma. I ... radiosienatv.it