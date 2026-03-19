Patti Smith celebra i suoi ottant’anni con un concerto al Circo Massimo

Patti Smith festeggia il suo ottantesimo compleanno con un concerto al Circo Massimo, previsto per questa estate. La cantante e poetessa americana ha deciso di iniziare le celebrazioni già prima di dicembre, organizzando uno spettacolo dal vivo in uno dei luoghi più iconici di Roma. L’evento segna un momento importante nella lunga carriera dell’artista, che si prepara a spegnere le candeline tra musica e ricordi.

Una festa di compleanno decisamente speciale, quella che Patti Smith ha organizzato per se stessa. Il prossimo 30 dicembre la Sacerdotessa del Rock spegnerà ottanta candeline, ma le celebrazioni inizieranno già in estate, quando la cantautrice si esibirà in concerto al Circo Massimo. Appuntamento al 27 luglio 2026, dunque, in quella che è diventata a tutti gli effetti una delle location più ambite dagli artisti nostrani e internazionali. In scena, la musicista originaria di Chicago sarà accompagnata dal tastierista e bassista Tony Shanahan, al suo fianco sul palco da oltre trent’anni, il batterista Seb Rochford e da suo figlio, il chitarrista Jackson Smith. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Patti Smith celebra i suoi ottant’anni con un concerto al Circo Massimo Articoli correlati Patti Smith: live al Circo MassimoPatti Smith, dopo il successo del tour mondiale dello scorso anno per celebrare Horses, che ha registrato il tutto esaurito -anche in Italia a sole... Leggi anche: Jovanotti in concerto al Circo Massimo con "L'arca di Lorè" Contenuti e approfondimenti su Patti Smith Temi più discussi: Patti Smith torna in Italia per un evento speciale; Patti Smith festeggerà gli 80 anni con un concerto in Italia; Patti Smith al Circo Massimo: la sacerdotssa del rock festeggia 80 anni; PATTI SMITH: concerto al Circo Massimo di Roma il 27 luglio 2026 per il suo 80° compleanno. Patti Smith celebra i suoi ottant’anni con un concerto al Circo MassimoUna festa di compleanno decisamente speciale, quella che Patti Smith ha organizzato per se ... msn.com Patti Smith: un concerto al Circo Massimo per i suoi 80 anniFesta di compleanno speciale per Patti Smith. Il prossimo 30 dicembre la Sacerdotessa del Rock compirà 80 anni, ma i festeggiamenti partiranno qualche mese prima, il 27 luglio 2026, quando Patti Smith ... rockol.it Patti Smith celebrerà i suoi 80 anni con un concerto-evento in una location storica - facebook.com facebook