David Bowie andò in pezzi rischiò la consunzione per droga a Los Angeles coltivò deliri nazisti si salvò la vita a Berlino | al cinema con The Final Act

David Bowie attraversò momenti difficili durante la sua vita, tra sostanze stupefacenti a Los Angeles, credenze naziste e una lunga permanenza a Berlino che gli permise di salvarsi. Al cinema, la sua vita viene raccontata nel film “The Final Act”, che ricostruisce queste fasi e gli eventi più significativi. Dopo la sua morte, le ceneri sono state disperse al vento di Bali, scelta che ha evitato la creazione di un luogo di pellegrinaggio. È considerato l’unico grande errore della sua vita.

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Le proprie ceneri disperse al vento di Bali per evitare pellegrinaggi su una tomba: l’unico Grande Fiasco di Bowie. A dispetto delle sue ultime volontà, da dieci anni non abbiamo mai smesso di pensarlo qui, e naturalmente Altrove. Il corpo fisico si è dissolto, ma il 10 gennaio 2016 abbiamo innescato la sua divinizzazione, come Romolo che sparì d’improvviso, fra tuoni e fulmini, sotto gli occhi dei romani. Resta immanente, David, incombe con la sua lezione sulla nostalgia dei fans e l’apprendistato dei sognatori. Nel momento in cui scrivo, la Tesla lanciata da Cape Canaveral nel 2018 sta fluttuando nello spazio in un’orbita eccentrica del Sistema Solare a 218 milioni e rotti Km dalla Terra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - David Bowie andò in pezzi, rischiò la consunzione per droga a Los Angeles, coltivò deliri nazisti, si salvò la vita a Berlino: al cinema con “The Final Act” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DAVID BOWIE 10 anni fa volò via. Le mie interviste. Numerologia di Alberto Ferrarini, colpo di scena Sullo stesso argomento Bowie The Final ActA dieci anni dalla scomparsa di una delle figure più influenti della cultura contemporanea, arriva finalmente nelle sale italiane Bowie: The Final... Leggi anche: Bowie: The Final Act, l’ultimo saluto del Duca Bianco Essere David Bowie: la morte del personaggio, la rinascita dell’artistaNel doc Bowie: The Final Act – il 25,26 e 27 maggio in 100 sale cinematografiche – Jonathan Stiasny racconta l’uomo dietro le copertine e l’incessante ricerca di un senso. Finché sul punto di morte la ... editorialedomani.it David Bowie, The Final Act: il documentario arriva nei cinema italiani il 25, 26 e 27 maggioDavid Bowie rimane un'icona non solo della musica ma dell’arte stessa, capace di trasformare il tempo in linguaggio creativo. Ogni fase della sua carriera ha rappresentato una fuga ... ilmessaggero.it