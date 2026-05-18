A dieci anni dalla scomparsa di una delle figure più influenti della cultura contemporanea, arriva finalmente nelle sale italiane Bowie: The Final Act. L’evento speciale sarà disponibile per soli tre giorni, il 25, 26 e 27 maggio, in 100 cinema su tutto il territorio nazionale, grazie alla distribuzione curata da Madison Pictures e alla collaborazione con il media partner Radio Capital. "Portare Bowie: The Final Act al pubblico italiano rappresenta per noi un grandissimo privilegio", ha dichiarato con orgoglio Manuele Ilari, Presidente di Madison Pictures. "Con questa uscita evento di tre giorni vogliamo offrire agli spettatori non solo la... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Bowie The Final Act Trailer

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