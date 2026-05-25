Al Black Queen il party dei 40enni | Ecco chi c' era le foto
Al Black Queen si è tenuto il party per i 40 anni della classe del 1986. L'evento ha visto la partecipazione di persone che, pur essendo adulte, hanno mantenuto un atteggiamento vivace e desideroso di divertirsi. La serata ha raccolto vari partecipanti, con foto che documentano il momento. L'iniziativa ha celebrato un traguardo importante per questa generazione.
Si è svolto al Black Queen il Party della classe 1986, ragazzi che quest'anno compiono 40 anni. Generazione ormai adulta ma che ha ancora dentro uno spirito giovane con tanta voglia di divertirsi. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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