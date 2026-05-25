Al Black Queen il party dei 40enni | Ecco chi c' era le foto

Notizia in breve

Al Black Queen si è tenuto il party per i 40 anni della classe del 1986. L'evento ha visto la partecipazione di persone che, pur essendo adulte, hanno mantenuto un atteggiamento vivace e desideroso di divertirsi. La serata ha raccolto vari partecipanti, con foto che documentano il momento. L'iniziativa ha celebrato un traguardo importante per questa generazione.