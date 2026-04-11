Pasqua al Black Queen di Ranzano | Ecco chi c' era le immagini

Domenica 5 aprile si è tenuto il tradizionale Party di Pasqua al Black Queen di Ranzano. Durante la serata, in consolle sono stati protagonisti i dj Jago, Dami e Ravi, che hanno messo musica fino alle prime ore del mattino. La festa ha visto la partecipazione di giovani e adulti, con molte persone presenti per festeggiare la ricorrenza nel locale. Sono state scattate diverse fotografie dell'evento.

Come tradizione domenica 5 aprile, al Black Queen di Ranzano si è svolto il Party di Pasqua. In consolle si sono alternati dj Jago, dj Dami e dj Ravi per far ballare ragazzi di diverse generazioni fino all'alba. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it Al Pelota è stato Mercolechi | Ecco chi c'era, le immaginiAl Pelota è stato Mercolechi! Una serata che esplora i confini della libertà e della creatività, immersa in un'atmosfera di musica pulsante e luci... La Pasqua della Royal Family, posti sempre più vuoti a Windsor: ecco chi c'era e chi era assenteNella giornata di ieri anche la Royal Family ha festeggiato la Pasqua, ma l'atmosfera che si è respirata non è stata quella di un tempo.