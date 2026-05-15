GenP | nasce l’incubatore per i giovani leader dell’Agenda 2030

È stato annunciato il lancio di un nuovo incubatore dedicato ai giovani leader impegnati nell’Agenda 2030. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani nelle decisioni politiche a livello istituzionale e a promuovere il loro ruolo come protagonisti dell’attivismo in diverse regioni del paese. La struttura sarà composta da figure che si sono già distinte in ambiti sociali e politici, con l’obiettivo di formare e sostenere future figure di rilievo nel panorama nazionale.

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? Punti chiave Come influenzeranno i giovani le decisioni politiche nei tavoli istituzionali?. Chi sono i protagonisti che guideranno l'attivismo in tutta Italia?. Cosa permetterà di trasformare la teoria dell'Agenda 2030 in azioni concrete?. Perché questo percorso di 18 mesi è diverso dalla semplice sensibilizzazione?.? In Breve Percorso formativo di 18 mesi su tutto il territorio nazionale.. Focsiv promuove l'iniziativa con fondi del ministero Mase.. Partecipanti accederanno al Forum nazionale per lo sviluppo sostenibile.. Target coinvolto comprende giovani tra i 18 e i 34 anni.. Il progetto Generazione Partecipazione, denominato GenP, inizierà a mobilitare i giovani tra i 18 e i 34 anni per sostenere l’Agenda 2030 attraverso l’attivismo sulla cooperazione internazionale e lo sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GenP: nasce l’incubatore per i giovani leader dell’Agenda 2030 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A ritmo di transizione: come la musica diventa lo spartito dell’Agenda 2030di Flavia Belladonna, con il contributo di Elisa Capobianco Le luci sono soffuse, il brusio è fitto tra le file di poltrone rosse. "L’Uguaglianza di Genere. Le sfide dell’Agenda ONU 2030": il confronto in AteneoSarà presentata lunedì 9 marzo, presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” al campus di Fisciano, “L’Uguaglianza di Genere.