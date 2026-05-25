Airbnb e l’emergenza overtourism i nuovi dati | Roma primo mercato italiano con ricavi medi triplicati in sette anni A Napoli +200% di pernottamenti

Notizia in breve

Tra il 2017 e il 2024, i ricavi medi di Airbnb a Roma sono triplicati, rendendo la città il mercato italiano più redditizio. A Napoli, i pernottamenti tramite la piattaforma sono aumentati del 200%. A Milano, le unità abitative in affitto sono cresciute del 44% nello stesso periodo, attestandosi come seconda città italiana per diffusione. Questi dati evidenziano un aumento dell’offerta e della domanda di alloggi temporanei in diverse città.