Airbnb e l’emergenza overtourism i nuovi dati | Roma primo mercato italiano con ricavi medi triplicati in sette anni A Napoli +200% di pernottamenti
Tra il 2017 e il 2024, i ricavi medi di Airbnb a Roma sono triplicati, rendendo la città il mercato italiano più redditizio. A Napoli, i pernottamenti tramite la piattaforma sono aumentati del 200%. A Milano, le unità abitative in affitto sono cresciute del 44% nello stesso periodo, attestandosi come seconda città italiana per diffusione. Questi dati evidenziano un aumento dell’offerta e della domanda di alloggi temporanei in diverse città.
Sono cresciute del 44%, dal 2017, le unità abitative in affitto su Airbnb a Milano, seconda città in Italia in termini di diffusione della piattaforma. Progresso un po’ inferiore per Firenze (+13%), mentre alti tassi di crescita si riscontrano nel mercato ancora relativamente giovane di Napoli (+98,6%), quarto comune per numero di annunci. La piattaforma si diffonde sempre più però anche al sud: a Palermo il numero di annunci è aumentato del 52,2% dal 2017, mentre a Cagliari l’aumento è del 90%. Sono i dati emersi da un lavoro realizzato nell’ambito del progetto AirMAP, un’iniziativa di ricerca comparativa su scala nazionale coordinata dal FULL – Future Urban Legacy Lab del Politecnico di Torino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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