Emergenza salute mentale giovani 18-24 anni | quasi il 60% dei nuovi pazienti psichiatrici ha meno di 55 anni I dati

Negli ultimi tempi, si registra un aumento significativo di giovani tra i 18 e i 24 anni che cercano assistenza psichiatrica. Quasi il 60% dei nuovi pazienti nel settore mentale ha meno di 55 anni, evidenziando una crescente diffusione di problematiche legate alla salute mentale tra i più giovani. Il sistema sanitario nazionale si trova a gestire quotidianamente un alto volume di richieste di supporto psicologico e psichiatrico.

Il sistema sanitario nazionale affronta quotidianamente una richiesta di supporto psicologico e psichiatrico imponente. Leggendo i dati ufficiali del Rapporto Salute Mentale 2024 (fonte SISM - Ministero della Salute), emergono evidenze cruciali sull'assetto delle cure in Italia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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